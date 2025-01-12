اليوم، إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 2974 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بـ13 مدينة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه ستتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص للحصول على أكواد الحجز لـ 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 12/1/2025، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/1/2025، ولمدة 15 يوم عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز لقطعة الأرض المراد حجزها، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن تشمل مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

عقب جولته بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولي المشروع، لدفع معدلات تنفيذ جميع الأعمال، وتذليل أي عقبات بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

استياء من تأخر معدلات تنفيذ الأعمال

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

وأعرب الوزير عن استيائه من تأخر معدلات تنفيذ الأعمال فى بعض المواقع، مؤكدًا أنه سيكون هناك فريق عمل من الوزارة متواجد باستمرار بالمشروع حتى الانتهاء منه، وسيتم مراجعة الأعمال أولًا بأول، متابعا: ليس من المقبول أن يكون هناك تأخير في معدلات تنفيذ الأعمال، بجانب ملاحظة قلة عدد العمالة والأعمال بعدد من المناطق.

وتناول الاجتماع كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالأبراج والفنادق بالمشروع، بجانب التأكيد على الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمسطحات الخضراء الموجودة بالمشروع، كما تابع الوزير موقف النماذج الخاصة بالفنادق، وخصوصًا المتواجدة في البرج الأيقوني وموقف اعتمادها تلك الأعمال، لافتًا إلى أن التقييم الوحيد للأعمال هو حجم الإنجاز على الأرض، حيث إنه ليس لدينا أي بديل آخر غير الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد.

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