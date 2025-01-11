الدوري المصري، الاتحاد يتأخر بهدف أمام زد في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام ضيفه زد إف سي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف زد اللاعب ديسلون كاموني في الدقيقة 33

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة القدم، بقيادة طلعت يوسف تشكيلة الفريق لمواجهة ضيفه زد إف سي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. وجاء على النحو التالي

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد إف سي

في حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مصطفي إبراهيم-محمود شبانه-محمود متولي- مروان داوود

الوسط: عمر الوحش - مورو -كريم الديب

الهجوم: بواتينج -شكرى نجيب - عمرو جمعة

الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل زد إف سي أمام الاتحاد السكندري

في المقابل، أعلن مجدي عبد العاطي تشكيل فريق زد إف سي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري، والذي جاء على النجو التالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: احمد سيد عبد النبي / مصطفي العش / محمد اسماعيل /محمد اشرف

خط الوسط: الصغيري / ماتا ماجاسا / بيتري موتوميسي

الهجوم: ديلسون كاموني / البانوبي / احمد عادل ميسي

بدلاء زد أمام الاتحاد السكندري

عمرو حسام / اسلام عبدالله / مصطفي ميسي / شادي حسين / زيكو / سامح ابراهيم / عبد الرحمن عماد / علي جمال /ماجد هاني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.