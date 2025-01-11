السبت 11 يناير 2025
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خارج الحدود

الرئيس السلوفاكي يستبعد إرسال قوات تابعة لـ الناتو إلى أوكرانيا

الرئيس السلوفاكي،
الرئيس السلوفاكي، فيتو

قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني إن سلوفاكيا لن تقبل أبدا فكرة إرسال قوات عسكرية تابعة لحلف "الناتو" إلى أوكرانيا لأن ذلك يؤدي إلى نشوب صراع عالمي.

 

الرئيس السلوفاكي يستبعد إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا
 

وأضاف بيليغريني خلال برنامج حواري، أن سلوفاكيا "لن توافق ولن تسمح أبدا بإرسال قوات الجيش السلوفاكي كجزء من الناتو للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".

وشدد الرئيس السلوفاكي على أن بلاده لن توافق على إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا للانضمام إلى الصراع، ووفقا له، فإن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا من شأنه أن يثير حربا عالمية ثالثة.

يشار إلى أن موسكو شددت مرارا على أن تورط "الناتو" المباشر في الصراع الأوكراني لا يقتصر على المواجهة المباشرة فقط، بل على الضخ المستمر للأسلحة الغربية لأوكرانيا، وتدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي فرنسا وإيطاليا وبولندا وغيرها من الدول الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

ويذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجغي لافروف، صرح في نوفمبر الماضي، أن تدريب فرنسا لأفراد عسكريين أوكرانيين يشير إلى تورط باريس المباشر في الصراع، حيث وصف لافروف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه واحد من أشد المؤيدين المتحمسين "لفظيا وعمليا" لهدف إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو.

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أوكرانيا الناتو الرئيس السلوفاكي روسيا سلوفاكيا

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