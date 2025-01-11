مراقبة الأغذية بالدقهلية: إغلاق 3 آلاف منشأة بدون ترخيص خلال العام الماضي

أشاد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، بجهود إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية خلال العام الماضى، في تعقب المنشآت الغذائية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

مراقبة الأغذية تستهدف ما يزيد على 13 ألف منشأة وتوصى بغلق 3 آلاف منشأة مخالفة



وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



حملات تفتيشية على 13559منشأة

وتابع الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية لـ الطب الوقائى أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، خلال العام الماضي، شنت حملات تفتيشية على 13559 منشأة، تبين أن 3760 منها دون ترخيص، تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.



وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى ، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 1062 محضرا، وسحب 4475 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إعدام 60 ألف طن كيلو من أغذية متنوعة

كما تم إعدام 60 ألف طن كيلو من أغذية متنوعة و24233 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

تحرير 1737 شهادة صحية لمتداولي الأغذية



فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أن مكاتب فحص العاملين بالأغذية قامت بتحرير 1737 شهادة صحية لمتداولي الأغذية لضمان خلوهم من كافة الأمراض لإتمام أعمالهم، إضافة إلى مشاركة مشرفي ومفتشي الأغذية في عمل التوعية والتثقيف للعاملين بكافة المنشآت التي تقدم غذاء للمواطنين حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين، وحماية أنفسهم والمقيمين بالمحافظة من الإصابة بأي أمراض.



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