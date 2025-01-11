السبت 11 يناير 2025
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نقابة الصحفيين تسلم فرعية الإسكندرية معدات حديثة لتشغيل مركز التدريب

نقيب الصحفيين بالإسكندرية،
نقيب الصحفيين بالإسكندرية، فيتو

سلّم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم السبت، أجهزة ومعدات تدريب حديثة لتشغيل مركز التدريب والاستوديو الملحق بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية؛ بهدف تقديم برامج تدريبية متخصصة في فنون الصحافة الحديثة.

حضر التسليم محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة، وهشام يونس، رئيس لجنة القيد ووكيل مجلس النقابة، بالإضافة إلى رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية رامي ياسين، شيرين العقاد، خالد الأمير، هدى الساعاتي، وشوكت سعد.

وتقرر تكليف خالد الأمير، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، مسئولًا عن مركز التدريب والاستوديو بالنقابة الفرعية.

 


وأوضح "البلشي" أن إنشاء المركز يمثل خطوة بارزة في تعزيز كفاءات الصحفيين العاملين في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المركز يهدف إلى تمكين الصحفيين من متابعة التطورات السريعة في مجال الإعلام.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن البرنامج التدريبي الذي سيقدمه المركز يتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي جميع جوانب العمل الصحفي، بما في ذلك الصحافة الرقمية، وإجراء التحقيقات الصحفية، ومهارات كتابة الأخبار.

وأضاف أن هذا المركز يمثل جزءًا من جهود النقابة لتعزيز التدريب وتطوير الطلاب الخريجين من كليات الإعلام.

من جانبه، قال محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين؛ إن النقابة نظمت في العام الماضي دورة تدريبية في مركز نقابة الصحفيين بالإسكندرية، تضمنت كورسات في المونتاج وصحافة الموبايل، لكن ضعف كفاءة الأجهزة المتوفرة أدى إلى شكاوى من المدربين والمتدربين.

وأكد أنه بفضل فائض الميزانية بعد تطوير مركز القاهرة، تم تجهيز مركز تدريب جديد في الإسكندرية بـ 13 جهاز كمبيوتر حديثة وأدوات رقمية متطورة، بالإضافة إلى استوديو متكامل يحتوي على كاميرا ديجيتال حديثة وكروما.

وأشار إلى أن هذا التطوير سيمكن النقابة من تقديم تدريبات متخصصة تشمل الصحافة التلفزيونية والبودكاست، مما يجعل المركز مؤهلًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية والطلاب المهتمين. وأضاف أن المركز سيقدم نفس الحقيبة التدريبية المتاحة في القاهرة بشكل شهري تقريبًا في الإسكندرية، مع دورات مكثفة تستمر من 3 إلى 4 أيام، خاصة في مجال الصحافة الرقمية.

فيما أكد رزق الطرابيشي رئيس نقابة الصحفيين بالإسكندرية أن المركز يعد خطوة هامة في تطوير كفاءات الصحفيين العاملين في الإسكندرية، بهدف تمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الحديثة التي تعزز قدراتهم المهنية.

وأشاد رامي ياسين سكرتير عام النقابة بالإسكندرية، بتلك الخطوة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الصحافة والإعلام ولاقوة نقابة الصحفيين مسيرة التطوير بالثغر. 

و أشار خالد الأمير، وكيل النقابة والمشرف علي مركز التدريب والاستوديو، الي ان عملية التدريب المستمر بات مهم لجموع الصحفيين بالإسكندرية ومع خطوة تطوير مركز التدريب وإنشاء استوديو داخل مقر النقابة بتنا نواكب التطور المستمر في الصحافة والإعلام وسنفتح أبواب النقابة لكافة الزملاء والزميلات وطلاب الجامعات والمهتمين بالعمل الصحفي والإعلامي ولنقود عملية التدريب المعتمد من نقابة الصحفيين وسنقدم جزمه برامج تدريبية متنوعة. 

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نقابة الصحفيين موكز تدريب نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية مجلس نقابة الصحفيين بالاسكندرية 80 عام علي انشاء نقابة الصحفيين النقيب خالد البلشي

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