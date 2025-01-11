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رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على إستاد أبيدجان

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

دوري أبطال إفريقيا، فاز فريق النادي الأهلي مع نظيره إستاد أبيدجان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي، في ساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات)

2- أورلاندو بايرتس 8 نقاط (4 مباريات)

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (4 مباريات)

5- إستاد أبيدجان نقطة وحيدة ( 5 مباريات)

 

افتتح إستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الاهلي عن طريق إمام عاشور بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان 

 

وكاد الأهلي أن يفتتح التسجيل عن طريق وسام أبو علي في الدقائق الاولى ولكن فشل في تصويبها بالشباك.

وصوب إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن تصدى لها حارس مرمى إستاد أبيدجان ببراعة شديدة.

وسجل إستاد أبيدجان الهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 26 عن طريق سان جين كوري.

وفي الدقيقة 36 حاول إمام عاشور تسجيل التعادل للأهلى عن طريق ركلة مقصية ولكن تصدى لها الحارس.

وطالب وسام أبو علي بركلة جزاء في الدقيقة 45، ولكن أمر الحكم بمواصلة اللعب.

وفي الدقيقة 53 سجل إمام عاشور هدف التعادل في شباك إستاد أبيدجان.

 

 

 

تشكيل الأهلي أمام إستاد أبيدجان 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

في خط الوسط: كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

في خط الهجوم: وسام أبوعلى.

 

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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