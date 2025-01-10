الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفيضات 50% حتى نهاية يناير

الداخلية..استمرار
الداخلية..استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع

 واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستمر حتى نهاية يناير الجاري.

استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفيضات 50% حتى نهاية يناير

 وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 50 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

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 وبالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية، للانضمام للمبادرة، لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية، فضلا عن التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى، وموردين لحوم وخضار وفاكهة، وتجار "جملة وتجزئة"؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال (2451 منفذا – 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

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