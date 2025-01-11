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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل بيراميدز وساجرادا سلبيا بالشوط الأول

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

تعادل فريقا بيراميدز وساجرادا سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

 

إبراهيم عادل يقود بيراميدز في مواجهة ساجرادا 

 

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز  أعلن تشكيل فريقه أمام ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - طارق علاء - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

 

 

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال

ويحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة وتلقى هزيمة واحدة، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

 

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ساجرادا 5 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

 

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا 


ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

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