الخميس 09 يناير 2025
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انطلاق المؤتمر الدولي التاسع عشر للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

المؤتمر الدولي التاسع
المؤتمر الدولي التاسع عشر للطب الطبيعي بجامعة عين شمس

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس

 

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وشهد الافتتاح الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويستمر المؤتمر على مدار خمسة أيام حتى 12 يناير الجاري٠

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس

وخلال المؤتمر أشاد  الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، بالدور الريادي الذي يلعبه قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل في تطوير هذا المجال، مؤكدًا أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز مكانة الكلية كمنارة علمية تخدم المجتمع وتُسهم في تحقيق التميز الطبي على المستويين المحلي والدولي.

كما أكدت الدكتورة هبة الله الشامي، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العالمية وخطط العلاج الحديثة في مجال الروماتيزم والطب الطبيعي. وتسعى الجلسات العلمية المشتركة، التي تضم نخبة من الأساتذة والخبراء من الجامعات المصرية والعالمية، إلى نقل هذه التطورات إلى الأطباء بطريقة عملية ومبسطة، بما يتماشى مع رؤية كلية الطب وجامعة عين شمس في تعزيز التعليم الطبي وتطويره.

وبحضور  أسامة منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث،أ.د رانيا صلاح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،و هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعدد من أطباء  مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة
كما شارك بالمؤتمر العميد هاني ناجي مدير مركز التأهيل بالعجوزة
الدكتورة آمال الجنزوري أستاذ الروماتيزم والتأهيل  ، واللواء رضا عوض بالقوات المسلحة.

ويشمل المؤتمر  عدد من ورش العمل المتخصصة على أعلى مستوى،وسوف تستأنف بداية من يوم الجمعة الموافق ١٠ يناير الجارى وتستمر ٣ أيام  بإشراف خبراء من المتخصصين، للإرتقاء بالمستوى العملي للطلاب.

وعلى الجانب النظري، أُقيمت جلسات تفاعلية تناولت أحدث التطورات العلمية وطرحت حلولًا للنقاط الصعبة في المجال.

أما من الجانب الأكاديمي، حرص المؤتمر على أداء دوره في خدمة المجتمع، حيث استضاف خبراء في مجال الأجهزة التعويضية لتقديم الدعم اللازم لذوي القدرات الخاصة، تأكيدًا على رسالة المؤتمر في تحقيق التكامل بين الجوانب العلمية والمجتمعية.

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