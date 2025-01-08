الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
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نزيف المطربات في مصر!

اعتزلت شادية بإرادتها واختفت نجاة بفعل الزمن، وقررت سوزان عطية الابتعاد عن الفن بالكلية بالإرادة الحرة المباشرة، ووقرت إيمان الطوخي في بيتها بالإرادة الكاملة، وانشغلت ياسمين الخيام بالعمل الخيري وأعطته كل حياتها، واستقرت منى عبد الغني في العمل الإعلامي، واستغرقت حنان في حياتها الخاصة، وانهمكت نادية مصطفى بالعمل النقابي وبخدمة زملائها، ولم تكمل شاهيناز مشوارها، ولكل هؤلاء -ولغيرهن- التقدير والمحبة وعلى روح شادية السلام..

 

لكن هل يليق ببلد مثل مصر أن يكون ممثلوه في الأصوات الغنائية النسائية اسمين أو ثلاثة أو أربعة على الأكثر؟! يمثلن الأغنية المصرية في كل مكان ومنهن من تستهلكه المشكلات أكثر مما تستغرقه الأغنيات؟!

 
عدد آخر من المطربات وكأنهن ذهبن مع الريح.. صحيح المناخ كان قاسيا وسيئا وأغلبهن اختفين في ظل تراجع الدولة عن القيام بدورها في دعم وحماية القوى الناعمة المصرية في كل إتجاه.. قبل مي فاروق كانت هناك مطربة اسمها "مي" وتوقع لها الجميع مستقبل كبير.. الأمر نفسه قبلها كان مع المطربة أميرة سالم وقد ارتبطت بالملحن الكبير محمد الموجي وتميزت بصوت جميل للغاية حتي رحلت في صمت! ومعهما اختفت مها البدري التي لا نعرف هل اعتزلت أم زهقت من الإهمال والتفريط في ثروات حقيقية يمتلكها شعبنا!

 
حنان ماضي تظهر عام وتختفي عام حتي تركت الفن بما حمل! وهدي عمار لا نعرف أين ذهبت، وهناك أميرة التى شاركت محمد منير في أغنية سحر المغني، وهناك غادة رجب وتظهر سنة وتختفي سنوات! ولا نعرف هل تجهز ياسمين علي لعمل جديد أم ماذا تفعل!

 
لا يوجد بلد "عاقل" يفرط في أصوات كتلك.. إلا أن كان هناك خلل ما.. وقد كان فعلا هناك خلل ما.. صحيح إهتمت -للأمانة- الشركة المتحدة بهذا الملف.. لكنها لن تعيد ما ذهب ولن تصل ما انقطع.. فاهتمت بما تحت يديها.. لكننا نريد من الآن الاهتمام بملف مطربات مصر.. وهناك دول أصغر بكثير جدا من مصر ولديهم أضعاف أضعاف مطرباتنا ومطربينا!

 
هل يخصص السيد وزير الثقافة بعض الوقت لبحث الملف؟! هل تخصص المعاهد الفنية الوقت لذلك؟! هل تبحثه النقابات المعنية؟!

 

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هل وهل وهل.. كثيرة هي "هل" ننتظر الاجابة عمليا علي إحداها.. علي الشاشة أو عبر الأثير أو فوق خشبات المسارح.. بأي وسيلة لبلد كان يوم ما يقدم من الفن.. أو قل من الفنون.. ما يكفي آذان وأذهان كل الناطقين بالعربية على أرض الكوكب.. أو على كوكب الأرض!

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