السبت 11 يناير 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الاسماعيلي
الاسماعيلي

تعادل الإسماعيلي مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام الإسماعيلي 

وبدأ البنك الأهلي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

في خط الوسط: سعيدو سيمبوري، سيرجي آكا، أحمد النادري، محمد هلال.

في خط الهجوم جريندو، ياو أنور.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:" أحمد صبحي، أبو بكر كيتا، محمد فتحى، محمد إبراهيم، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أحمد سعيد.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي 

في حراسة المرمى: كمال السيد.

في خط الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – عماد حمدي – عبد الكريم مصطفى

في خط الوسط: عبد الرحمن الدح – نادر فرج – محمد بيومي

في خط الهجوم: إريك تراوري – مروان حمدي – خالد النبريصي.

 

ترتيب الإسماعيلي والبنك الأهلي 

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط.

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