السبت 11 يناير 2025
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رياضة

المصري بالزي الأبيض وإنيمبا بالأزرق في المواجهة المرتقبة بالكونفدرالية

الاجتماع التنسيقي
الاجتماع التنسيقي لمباراة إنيمبا والمصري، فيتو

 

أقيم منذ قليل  بقاعة الاجتماعات باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

 

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء غد الأحد، الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

 

 

 

تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة إنيمبا والمصري بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي  الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق إنيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.
 

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الغاني بروسبير هاريسون أدو، بحضور مراقب الحكام  الأثيوبي جيزاتي أليميو  والمنسق العام للمباراة أمادو  نجويما من غينيا الاستوائية والمنسقة الأمنية للمباراة  ليديا ياكو دونكور والمنسق الإعلامي للمباراة النيجيري اديمولا اولاجايري وكذلك حكم الساحة الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ومثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

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الكونفيدرالية النادي المصري أنيمبا

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