مدبولي: الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا الجيزة، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية للشباب واحتضان مشروعاتهم الريادية، ويرافقه في جولته التفقدية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عقب انتهاء جولته الميدانية بمشروع المتحف المصري الكبير.

مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا الجيزة

وشارك في الجولة التفقدية كل من المهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والسيدة/ نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات.

وفور صوله لمقر مركز الإبداع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها في الآونة الحالية لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.





إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية كريتيفا

من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه يتم التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمختلف المحافظات؛ بهدف دعم ومساندة رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مركزا في مختلف المحافظات، وجار العمل على استكمال إنشاء المراكز في باقي المحافظات خلال 2025؛ بهدف الوصول إلى إنشاء مركز بكل محافظة.





وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أنه في إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بجميع المحافظات، قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة؛ بهدف رفع كفاءة مبنى تراثي تابع للجامعة في محافظة الجيزة، وتحويله إلى مركز إبداع رقمي؛ وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة إلى مراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب.

وكان المبنى قد أنشئ في منتصف القرن الـ19 كثكنات الحرس لقصر الجيزة المندثر، ثم تحول إلى مصنع للمشروبات، ثم هجر في حقبة الستينيات إلى أن تسلمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2020، وبدأت في ترميمه وإعادته إلى سابق رونقه، حيث قامت الوزارة بعمليات رفع الكفاءة التي شملت مجموعة من الأعمال والإجراءات الإنشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة، إلى جانب مختلف النواحي المعمارية، بما يحافظ على قيمته؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها.



وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر، من خلال "كريتيفا" الجيزة، منصة متكاملة للتدريب وريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي.

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