السبت 11 يناير 2025
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رياضة

الرياضة تحقق في تعيين رئيس اتحاد الجمباز لنجله باللجنة الفنية للأيروبيك

إيهاب أمين رئيس اتحاد
إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه قطاع الرياضة والرقابة والمعايير والتفتيش والشئون القانونية بالوزارة بالتحقق واتخاذ الإجراءات القانونية حول حقيقة تعيين إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز لنجله في اللجنة الفنية للأيروبيك.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن تدخل الدكتور أشرف صبحي يأتي بعد ما تناقلته وسائل الإعلام، بأن إيهاب أمين، رئيس اتحاد الجمباز، أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد، بسبب نجله سيف بعدما قرر تعيينه عضوا في اللجنة الفنية للأيروبيك في الاتحاد المصري، رغم عدم ممارسته للعبة الأيروبيك حسب الأخبار المتداولة.

بسبب شكاوى الأعضاء، لجنة من وزارة الرياضة تتوجه لمركز شباب التجمع الأول 

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة،توجه لجنة من الرقابة والمعايير ومراكز الشباب بالوزارة إلي مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول، للتحقيق في الشكاوى المقدمة للوزارة من قبل الأعضاء أو المستفيدين من خدمات المركز.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا التحرك يأتي بناءً على تعليمات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث ستقوم اللجنة بالتحقق وفحص كافة الموضوعات ذات الشأن بالشكوى المقدمة للوزارة ضد مجلس إدارة المركز في قضايا تتعلق بالإدارة، أو الخدمات المقدمة، أو المشكلات في المرافق، أو حتى وجود تجاوزات إدارية.

وشدد وزير الشباب والرياضة للجنة بضرورة المراجعة والاطلاع على تفاصيل الشكاوى المقدمة وتحليلها، زيارة المركز لتقييم الوضع على الأرض، ومراجعة المرافق والأنشطة والخدمات، التحدث مع الإدارة والموظفين لمعرفة ملابسات الشكاوى، مقابلة الأعضاء لسماع آرائهم بشكل مباشر حول المشكلات المطروحة، مع ضرورة إعداد تقرير شامل يُرفع للوزارة متضمنًا النتائج والتوصيات اللازمة لتحسين الوضع.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبحضور اعضاء مجلس الادارة، لبحث خطط التطوير والاستعدادات للبطولات المقبلة.

وتناول اللقاء مناقشة خطة الإعداد لمنتخبات السباحة المصرية للمشاركة في البطولات القارية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير البنية التحتية للأندية والمراكز المتخصصة في السباحة، كما تناول ايضا استعراض خطط الاتحاد في تدريب وتأهيل جيل جديد من الأبطال الرياضيين لإعدادهم ليكونوا نواة للمنتخب المصري في المستقبل.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

وأكد وزير الشباب والرياضة، التزام وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل الدعم اللازم للاتحاد المصري للسباحة لتحقيق أهدافه الطموحة، مشيرا إلى أن رياضة السباحة جزء من هوية الرياضة المصرية، ونحن نسعى لتعزيز مكانتها على المستوى الدولي من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم برامج تدريبية متقدمة للاعبين والمدربين على حد سواء.

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد السباحة

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على حوكمة المنظومة الرياضية وضبط مختلف مسارات الأداء خلال الفترة المقبلة وخاصة ما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لجميع الاتحادات الرياضية لتحقيق أعلى الإنجازات في المسابقات المختلفة.

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