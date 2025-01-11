متخصص بالشأن الأفريقي يكشف تأثير العقوبات الأمريكية على ميليشيا الدعم السريع

أكد الدكتور محمد رشوان، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها بشأن ارتكابهم جرائم إبادة جماعية في السودان، تأتي في إطار العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على قائد تلك القوات، كما تأتي هذه الإجراءات نتيجة لصراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف من الضحايا وأدى إلى نزوح الملايين.

وأوضح الدكتور رشوان لـ فيتو أن العقوبات الأمريكية تركز على قادة قوات الدعم السريع والشبكات الاقتصادية المرتبطة بها، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص قدرتها على تمويل العمليات العسكرية، وأضاف أن قوات الدعم السريع تعتمد بشكل كبير على موارد مالية غير نظامية، مما يعني أن فرض القيود على حساباتها الخارجية وتقييد تعاملاتها الاقتصادية قد يُضعف قدرتها على مواصلة أنشطتها العسكرية.

وأشار إلى أن هذه القوات لا تقتصر في تمويلها على الطرق التقليدية، بل تعتمد أيضًا على التجارة غير المشروعة والدعم الخارجي، خاصة من بعض القوى الإقليمية التي ثبت تورطها في تقديم الدعم المادي والعسكري.

ولفت رشوان إلى أن هذه العقوبات تمثل ضربة قوية لجهود قوات الدعم السريع في تحسين صورتها عبر وسائل عديدة، مثل تشكيل حكومة مدنية لتأكيد شرعيتها، حيث تسعى هذه القوات إلى توسيع مناطق سيطرتها، وهو ما يعزز تحديات السلام في السودان.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أضاف رشوان أن تأكيده على ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم ضد الشعب السوداني يُظهر دعمًا أمريكيًا واضحًا للمدنيين السودانيين، لكن، قد يُنظر إلى تلك التصريحات أيضًا كوسيلة لتبرير العقوبات دوليًا. وأوضح أن هذه التصريحات قد تعزز صورة واشنطن كداعم للمدنيين السودانيين، لكنها قد تثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بمبادئ الحياد في الصراع السوداني وأيضًا حول مدى فعالية تدخلها لإنهاء الأزمة.

وشدد رشوان على أن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بشكل كبير على التعاون الإقليمي والدولي في تنفيذها، فإذا لم يتم تقليص تدفق الأسلحة والدعم الخارجي لقوات الدعم السريع، قد تستمر هذه القوات في نشاطها العسكري مما يُطيل أمد الأزمة السودانية، لذا، فإن العقوبات رغم أهميتها، لا تُعتبر كافية بمفردها لإنهاء الصراع، وتحتاج إلى دعم سياسي واسع على المستوى الدولي والإقليمي لتحقيق الحلول السلمية.

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