الخميس 31 أكتوبر 2024
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سياسة

خبير بالشأن الأفريقي يكشف أهم مكاسب الإدانات الدوليـة لجرائم الدعم السريــع بالسودان

مدينة الفاشر،فيتو
مدينة الفاشر،فيتو

قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص في الشأن الأفريقى: إن هناك توافق محلي ودولي كبير، من خلال  التصريحات والتعليقات الرسمية الأيام الماضية، على توجيه إدانات قوية لجرائم قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بشرق السودان، وتبدو أبرز تلك الإدانات في التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، والتي وثقت على نطاق واسع جرائم العنف الجنسي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، من أبرزها:

قوات الدعم السريع  مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن قوات الدعم السريع  مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدّمها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي.
 

وواصل حديثه: أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ارتكبتها قوات الدعم السريع، بالتحديد في ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة مع الطرف الآخر، وإلى قمع أي معارضة لتقدّمها.

وبحسب قرني يرجح أن تدفع هذه الإدانات الدولية، في اتجاه السعي لحشد تشكيل  قوة أفريقية أو أممية لحماية المدنيين بالسودان، بالرغم من اعتراف الأمم المتحدة بصعوبة تشكيل قوة أفريقية في الوقت الراهن.
 

تحريك المجتمع الدولي للبحث عن صيغ جديدة لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية

و توقع أن تسهم تلك الجرائم في تفنيد خطاب الدعم السريع بشأن السعي لحماية الديمقراطية، في ضوء كثافة انتقادات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية لتلك الجرائم، ودخول مؤسسات دينية على خط الأزمة بصدور فتاوى تصل إلى حد "تكفير الدعم السريع"، كما يرجح أن تبعث هذه الجرائم لتحريك المجتمع الدولي للبحث عن صيغ جديدة لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

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