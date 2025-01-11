محافظ أسوان يوجه بتوفير مسكن بديل لمتضرري المنزل المنهار بكوم أمبو (صور)

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالإشراف الميدانى على جهود رجال الحماية المدنية، والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لرفع مخلفات وأنقاض المنزل الذى حدث به انهيار جزئى دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وأسفر الحادث عن حالة إصابة بسيطة واحدة لمالك المنزل، وتم نقله لمستشفى كوم أمبو المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة له.

البدء فى أعمال الإخلاء

ووجه بالبدء فى أعمال إخلاء المبنى الخاص بالمنزل، والذى يتكون من 3 طوابق عبارة عن توسع رأسى بمساحة 32 مترا، ومبنى من الطوب اللبن ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، مع توفير مكان بديل فيالأيواء العاجل للأسرة المقيمة بالمنزل، والتى تتكون من زوجتين وابنتهما.

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