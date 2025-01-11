الفن وأهله وأنتم وأنا في 2024! (2)

الفن وسنينه

نواصل اليوم ما بدأناه في المقال السابق من استعراض سريع لأهم الموضوعات التي تناولتها والقضايا التي فجرتها من خلال مقالاتي طوال العام المنقضي عبر بوابتكم المحترمة فيتو، مع عرض أبرز ما ورد في دفتر أحوال أهل الفن في ذات العام والمشاعر المختلفة والمتباينة التي انتابتني حيال ذلك من إعجاب وتقدير ودهشة إلى تعاطف وإشفاق واستنكار وحزن وأسى وأمل إضافةً إلى أمنياتي للفن وأهله في العام الجديد 2025 جعله الله أفضل من سابقه.

دهشة وتقدير

الحقيقة شعرت بالدهشة والتقدير لمجموعة من نجوم وصناع الفن لما قدموه من أدوار وأعمال متميزة بدرجة كبيرة في العام الفائت فاقت التوقعات، منهم النجمة التونسية الجميلة عائشة بن أحمد التي نضجت كثيرًا في السنوات الأخيرة، وتألقت بمسلسل بدون سابق إنذار مع النجم الموهوب آسر ياسين، قصة السورية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار عمار صبري وإخراج السينمائي القدير هاني خليفة.



ميرنا نور الدين الجريئة المتحدية في دور زوجة زعيم الحشاشين حسن الصباح النجم الكبير كريم عبدالعزيز بمسلسل الحشاشين، تأليف المبدع عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



أحمد عيد الذي يواصل التألق الشديد في أدوار بعيدة عن الكوميديا تمامًا بل ومليئة بالشر من خلال دور رفيق درب حسن الصباح بنفس المسلسل الحشاشين.



سامي الشيخ أحد مفاجأة مسلسل الحشاشين في دور مساعد الصباح وذراعه اليمنى برزك آميد.

والذي تفوق في مشاهد كثيرة على كريم عبد العزيز حسن الصباح نفسه!



المدهشة المتلونة أسماء أبو اليزيد في دور المرأة الفقيرة التي تقبل تأجير رحمها من خلال مسلسل صلة رحم، تأليف محمد هشام عبية وإخراج المتميز تامر نادي وبطولة إياد نصار.



المخرج المتمكن من أدواته إسلام خيري بمسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال والذي نجح تمامًا في تقديم أجواء أسطورية جميلة ونقلنا نقلة نوعية جيدة في مجال الصورة والخدع والجرافيك ورفع سقف التوقعات في الجزء الثاني المقرر له رمضان المقبل بعون الله.



المخرج الجريء الذي يعشق الممثل تامر نادي بمسلسل صلة رحم، بطولة النجم إياد نصار. والسيناريست الصوفي المثقف الكبير عبد الرحيم كمال ومسلسله الحشاشين الشائك والصعب! والمؤلف الشاب الواعد محمد هشام عبية ومسلسل صلة رحم بطرحه موضوع جريء جدًا ومثير للجدل بحرفية ووعي.

إشفاق وتعاطف



أشفقت وتعاطفت في العام الماضي مع عدد من النجوم والنجمات وصناع الفن الذين لم يوفقوا في أعمالهم رغم اجتهادهم! على رأسهم النجم الكبير يحيى الفخراني الذي لم يكن في أفضل حالاته الفنية واللياقية بمسلسل عتبات البهجة عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد بنفس الإسم، وإخراج مجدي أبو عميرة، وحسنا فعل بتأجيل العمل الذي كان مقررًا له رمضان المقبل بعنوان الأستاذ لضيق الوقت وتأخر التسويق كما أعلنت الشركة المنتجة له العدل جروب!



النجم أحمد السقا الذي لم يقنعني هو ولا مسلسله الذي عرض برمضان الفائت العتاولة، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ورغم ذلك يصر صناعه على تقديم جزء ثان منه برمضان المقبل!



النجمة نيللي كريم في أول عمل تليفزيوني لها بعيدا عن الشركة التي صنعت نجاحاتها عبر عدة سنوات العدل جروب، مسلسل فراولة الذي لم تقدم فيه جديدًا بل رجعت خطوة للخلف!



النجم أحمد مكي الذي أخذ يكابر ويستسهل بمسلسله الكبير أوي حتى الجزء الثامن الذي كان الأضعف برمضان الأخير، والحمد لله أنه قد استفاق أخيرا وقرر أن يهجر هذا الكبير أوي بعمل مختلف من الدراما الشعبية بعنوان الغاوي سيعرض برمضان المقبل.



النجم أحمد حلمي ما زال يصادفه حظ عاثر في العام المنقضي، حيث لم ير الفيلم الذي كان يحضره منذ أكثر من عامين النور حتى الآن، كذلك جمدت هيئة الترفيه السعودية الأفلام الأربعة التي أعلنت عن إنتاجها له على خلفية الحملة الضارية التي تعرض لها حلمي بسبب مشروع فيلم النونو الذي اتهم بالإساءة لمصر ولفنانيها بتصويرهم كنصابين ومحتالين!



النجم محمد إمام لم يكن موفقا بالتليفزيون والسينما على السواء، فجاء مسلسله الرمضاني كوبرا تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق دون مستوى أعماله السابقة، كذلك فيلمه اللعب مع العيال تأليف وإخراج القدير شريف عرفة رغم تحقيقه نحو 58 مليون جنيه إيرادات!

النجم تامر حسني في السينما لم يحصد النجاحين الفني والجماهيري بفيلمه تاج الذي جاء أقل من سابقه بحبك فنيًا ومن حيث الإيرادات! ولكنه كان موفقا على مستوى الغناء والألحان فانتهى من البومه وفيلمه الجديد ريستارت المقرر إطلاقهما معًا في الفترة القادمة.



النجمة غادة عادل شاركت بثلاثة أعمال في 2024 هي مسلسلا حالة خاصة مع طه دسوقي وإخراج عبد العزيز النجار وحقق نجاحًا جيدًا، ولانش بوكس مع جميلة عوض وهشام إسماعيل وإخراج هشام الرشيدي، وفيلم أهل الكهف مع خالد النبوي ومحمد ممدوح وإخراج القدير عمرو عرفة، ولكن للأسف لم يدرك العملان النجاح المرجو خاصة الفيلم الذي تكلف ميزانية كبيرة وضم نخبة من النجوم ولم يجن سوى أقل من 15 مليون جنيه إيرادات في 12 أسبوع عرض.





ولنا لقاء إن شاء الله مع المقال المقبل لاستكمال باقي هذا الحصاد ودفتر أحوال الفن وأهله في 2024 وكل عام وحضراتكم بألف خير.

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