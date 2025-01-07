الفن وأهله وأنتم وأنا في 2024! (1)

آثرت ألا يكون مقال اليوم مع الأسبوع الأول من العام الجديد 2025 مقالًا اعتياديًا مثل باقي المقالات التي تطرح موضوعًا بعينه ونتناوله بالتحليل، أو تعلق على قضية مثارة على الساحة وأشياء من هذا القبيل، ومن ثم فمقال اليوم بمثابة استعراض سريع لأهم الموضوعات والقضايا التي فجرتها وتعرضت لها وناقشتها مع حضراتكم خلال العام المنقضي..

والتي وجب علي التوجه بخالص الشكر والعرفان لكم على حسن استقبالكم وترحيبكم بها وعمق وجمال تعليقاتكم والتي تؤكد لي أنني أسير في الطريق الصحيح وتحفزني بشدة لمواصلة المشوار على نفس المنوال..

كما سأسجل في مقالي هذا بعض الملاحظات والانطباعات على الفن وأهله ودفتر أحواله في 2024.. بين الإعجاب والاستنكار، الإشفاق والتعاطف، التأييد والانتقاد البناء، السعادة والحزن والأسى وغيرها من الحالات والمشاعر التي مررت بها في العام الفائت، كذلك سأكشف عن بعض الأمنيات لأهل الفن التي أتوق إلى أن تتحقق في العام الجديد إن شاء الله وكل عام وحضراتكم بألف خير.

خارج الصندوق

حاولت قدر الإمكان من خلال هذا المنبر المحترم والمهني والشجاع ' فيتو' أن أطرح في مقالاتي موضوعات خارج الصندوق بعيدًا في أغلبها عما يثار على الساحتين الفنية والإعلامية، من موضوعات معظمها سطحي لا يهم عموم الناس وفقط يهدف إلى شغلهم عن مشاكلهم الكثيرة وقضاياهم الحيوية التي تمسهم وما أكثرها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا! على خلاف الدور الحقيقي والأساسي للفن في المجتمع!

وهو ما حصرت عليه في مقالاتي التي أعتقد أنها في صميم دور الفن والفنان أو هكذا ما أتمناه وأحلم به دائمًا، ومن نوعية هذه الموضوعات التي طرحتها في 2024 وأثارت جدلًا ونالت إعجاب واستحسان حضراتكم موضوع اهتمام غالبية النجوم بالفلوس على حساب ما يقدمونه من فن في مقال عنوانه شعار أهل الفن أبجني ولا تسألني عن القيمة الفنية! التهليل والإطراء الزائد للوجوه الجديدة وهي لم تقدم شيئًا بعد! بعنوان لا تهللوا لأسماء وأسماء ومايان وجيهان.

واحتكار عدد محدود جدًا من الشركات للعملية الإنتاجية وتضييق دائرتها على قلة قليلة من الفنانين وصناع الفن وغياب العدالة ما كان له أثار سلبية واضحة على المنظومة كلها، استمرار تراجع السينما المصرية كمًا وكيفًا في 2024 رغم الإيرادات الضخمة لبعض الأفلام التي عرضت خلال هذا العام مثل ولاد رزق 3، الحريفة 1, 2.



استراجية الإلهاء التي يتبعها القائمون على الفن ومن وراءهم لإبعاد الناس عن التفكير في مشاكلهم الحقيقية ومعاناتهم على كافة المستويات عن طريق إثارة موضوعات تافهة وسطحية في الإعلام والسوشيال ميديا!

تشويه الشخصيات والأبطال الشعبيين في الدراما التليفزيونية لضرب القيم وهدمها بأعمال تروج للبلطجة والعنف والجريمة والمحرمات، فوضى المهرجانات والتكريمات والجوائز من جهات أغلبها لا علاقة لها بالفن ولا الإعلام!، هذه بالإضافة إلى مجموعة المقالات التي سردت فيها تصريحات وآراء مهمة وحصرية خصني بها الزعيم عادل إمام في حوارات قديمة لي معه عن الفن والحياة والأسرة.

إعجاب وتقدير

في عام 2024 كان ومازال لدي إعجاب وتقدير خاص لعدد قليل جدًا من أهل الفن لتميزهم في هذا العام في مقدمتهم النجم كريم عبدالعزيز عن دوره الجريء المليء بالشر لأول مرة بمسلسل الحشاشين الذي عرض برمضان الماضي رغم أن كاريزمته ودرجة القبول لديه عند الناس جعلت الكثير منهم يتعاطفون مع الشخصية الدموية الجبارة لزعيم الحشاشين حسن الصباح!



النجم خالد النبوي الذي واصل سلسلة أعماله الناجحة في السنوات الأخيرة بأسلوبه السهل الممتنع من خلال مسلسل امبرطورية ميم عن قصة إحسان عبد القدوس، أعدها محمد سليمان عبد المالك وأخرجها محمد سلامة.



رغم تحفظي على مسلسل العتاولة وأحداثه وعلى تقديم جزء ثان منه برمضان المقبل، فإن النجم طارق لطفي تألق كالعادة في دور صعب ككل أدواره بالعمل أمام نجوم كبار أمثال أحمد السقا وباسم سمرة.



النجم إياد نصار في تصوري جسد أحد أقوى وأهم أدواره على الإطلاق في التليفزيون من خلال مسلسل صلة رحم، الذي تناول موضوع شائك وحساس جدًا في عالمنا العربي وهو موضوع تأجير الأرحام، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.



النجم ياسر جلال غير من جلده وقدم دورًا جميلًا في أجواء أسطورية مبهرة بمسلسل جودر، الذي سيستكمل الجزء الثاني منه في رمضان المقبل إن شاء الله.



النجم هشام ماجد فرض نفسه بقوة في 2024 كواحد من أهم نجوم الشباك في السينما، بحصده لأكثر من 150 مليون جنيه إيرادات لفيلميه فاصل من اللحظات اللذيذة وإكس مراتي، ومازال يحقق إيرادات جيدة بفيلمه الجديد الذي بدأ عرضه في الأسبوع الأخير من هذا العام بضع ساعات في يوم ما، كذلك نال مسلسله في رمضان الماضي أشغال شقة إشادات عديدة وهو ما جعله يقرر عمل جزء ثان منه في رمضان 2025، تأليف وإخراج خالد دياب.



النجمة الريسة منى زكي استمرت في تفردها وذكائها الشديد وجرأتها في اختيار أدوارها ولكن من خلال السينما في العام الماضي بفيلم رحلة 404، الذي أعادها للبطولة المطلقة بعد سنوات وحقق إيرادات جيدة وتم اختياره لتمثيل مصر في جوائز أوسكار الأمريكية المقرر لها الثاني من مارس المقبل، ولكنني أشفق عليها تمامًا من فيلم الست، التي تجسد فيه السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمنتظر صدوره في مصر والخليج يونيو من العام الجديد.



أعجبت أيضا بعدد من الوجوه الشابة التي أقنعت وتميزت في العام الفائت خاصةً نور النبوي، الذي جمع فيلماه الحريفة 1’2 إيرادات خيالية تجاوزت ال 175 مليون جنيه حتى الآن ومازال الجزء الثاني يواصل حصد الإيرادات بقوة، كما تألق أيضًا النبوي الصغير في المسلسل الرمضاني امبراطورية ميم برفقة والده النجم خالد النبوي.



وكذلك سلمى أبو ضيف التي لفتت الأنظار كبطلة قادمة بقوة في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وإلى اللقاء في المقال المقبل لاستكمال هذا العرض إن شاء الله.

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