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رياضة

حسام عبد المجيد: لدينا دوافع للفوز على بلاك بولز وإقامة اللقاء في القاهرة كان مهمًا

حسام عبد المجيد،
حسام عبد المجيد، فيتو

أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي أن الفريق يسعى لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز وعدم تلقي أي خسارة في البطولة.


وشدد على أن إقامة المباراة في القاهرة تعطي اللاعبين دافعًا قويًا، وأكد على ضرورة التركيز  من أجل تحقيق الفوز في لقاء الغد في ظل وجود دوافع لدى اللاعبين للفوز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد  باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد  في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، يوم الخميس الماضي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في دور الـ16. 

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

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