جروس: هجوم الزمالك يعاني وهذا اللاعب موهوب

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه مقبل على مباراة صعبة أمام بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، وفريقه يتطلع لتحقيق الفوز والحفاظ على مسيرة الانتصارات في البطولة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الجمهور يصنع الفارق واللاعبون يحبون اللعب في تواجد الجماهير".

وواصل جروس قائلًا: "هناك شكوك حول مشاركة بنتائج وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، ولكن عمر جابر من الحلول في هذه الجبهة، لأنه سبق ولعب في نفس المركز من قبل، وما زال هناك 24 ساعة قبل المباراة وقد يلحق أي من فتوح أو بنتائج باللقاء".



وتابع المدير الفني للزمالك: "بطولة الكونفدرالية مهمة جدًا، وهدفنا حصد البطولة والحفاظ على اللقب".

وأضاف جروس: "مصطفى شلبي لاعب موهوب، ولابد أن تكون هناك استمرارية في الأداء وأن يظهر بأفضل صورة في المباريات".

وواصل المدير الفني: "الشق الهجومي في الزمالك لا يزال به معاناة أحيانًا، وهناك تفاصيل صغيرة يكون لها دور في الهجوم، ونسعى لأن نظهر بصورة أفضل هجوميًا في الفترة المقبلة".

واختتم جروس قائلًا: "هناك فرصة لكل اللاعبين والجميع مطالب ببذل أقصى جهد في التدريبات للحصول على فرصة المشاركة، وأي لاعب سيحصل على فرصته في المستقبل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، يوم الخميس الماضي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك في دور الـ 16 بكأس مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت في دور الـ16.

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.