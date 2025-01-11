السبت 11 يناير 2025
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محافظات

انتشار المشرفين الصحيين داخل لجان الامتحانات في طِما بسوهاج

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

قامت إدارة الصحة بطما في محافظة سوهاج اليوم السبت بالمرور على عدد من لجان الامتحانات، وذلك للتأكد من سلامة الحالة الصحية للطلاب ومتابعة رصد أي أمراض معدية، وذلك بالتنسيق مع فرق الإشراف الصحي المتواجدة داخل اللجان.

وأكد الدكتور حازم سرحان محمد مدير السن المدرسي بالإدارة طِما انه تم تقديم الدعم النفسي للطلاب للتخفيف من حدة التوتر والارتباك المرتبطين بهيبة الامتحانات، وتهيئتهم لبدء اللجان بروح إيجابية وطمأنينة، والتى شمل المرور عددًا من اللجان، منها: مدرسة محمد كريم، ومدرسة النصر بقاو غرب، ومدرسة التعليم الأساسي بالشوكا، ومدرسة الحما الابتدائية، ومدرسة أولاد خبزة بسلامون  بطما.

وقالت  دعاء رفاعي إبراهيم -مسئول السن المدرسي بالإدارة بطما: نسعى دائمًا لضمان بيئة تعليمية وصحية آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب، ونتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح وتحت إشراف فرق الصحي المتواجدة داخل اللجان على مدار انتهاء الامتحانات.
 


وجاء ذلك في إطار جهود الإدارة الصحية بطما المستمرة لضمان صحة وسلامة أبنائنا الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

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