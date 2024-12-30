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خير بلدنا الأربعاء القادم

جامعة سوهاج تنظم معرضًا للملابس والأقمشة لدعم 2500 طالب مجانًا

الدكتور حسان النعمانى
الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج

تنظم جامعة سوهاج معرض "خير بلدنا"، والذي يستهدف ٢٥٠٠ طالب وطالبة من  ذوي الهمم، وأبناء أسر تكافل وكرامة، والفتيات اليتيمات من أبناء محافظة سوهاج، وذلك يوم الأربعاء القادم ١ يناير ٢٠٢٥، بالمركز الدولي للمؤتمرات في تمام الساعه ٩ صباحًا.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: إن المعرض سيقام بالتعاون بين الجامعة وإحدى الموسسات الخيرية ويستمر على مدار ٦ أيام، مؤكدًا علي ان تنفيذ تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناه عن كاهلهم.

 

تشكيل لجنة لانهاء كافة الاستعدادات النهائية لبدء فاعليات المعرض

وأضاف الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية أنه تم تشكيل لجنة لانهاء كافة الاستعدادات النهائية لبدء فاعليات المعرض، وإعداد قوائم بالطلاب الذين سيتم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين.

تخصيص يوم بالمعرض للطلاب ذوي الهمم بالجامعة 

واضاف كمال انه سيتم تخصيص يوم بالمعرض للطلاب ذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الجامعة علي مساندة أبنائها الطلاب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والأساسية لهم، مضيفًا انه سيتم في اليوم الختامي إجراء سحب للطلاب المشاركين بالمعرض علي هدايا قيمه.

وأكد محمد حموده  مدير إدارة التكافل الاجتماعي بإدارة رعاية الشباب المركزية ان المعرض سيضم عدد كبير من قطع الملابس والاقمشه مختلفة الأنواع، والتي وسيتم توزيعها على الطلبة والطالبات حسب المقاسات واختياراتهم للملابس.

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الفتيات اليتيمات التكافل الاجتماعي طلاب ذوي الهمم محافظة سوهاج معرض خير بلدنا قطع الملابس

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