السبت 11 يناير 2025
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سياسة

في ذكرى استشهاد أطفال بيت لحم، قصة الحدث الذي غير العالم

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد أطفال بيت لحم.

قصة استشهاد أطفال بيت لحم

في مثل هذا اليوم من العام الثاني لميلاد السيد المسيح، شهدت بيت لحم واحدة من أبشع المجازر في التاريخ، حين أمر الملك هيرودس بقتل جميع الأطفال الذكور دون سن الثانية، في محاولة يائسة للقضاء على الطفل المولود الذي أشار إليه المجوس بـ"ملك اليهود".

 

القصة بدأت بوصول المجوس إلى أورشليم، حاملين خبرًا عن ولادة المسيح بعدما رأوا نجمه في المشرق. أثار الأمر قلق هيرودس، الذي استدعى الكهنة وسألهم عن مكان ميلاد المسيح، فأخبروه بنبوءة ميخا النبي عن بيت لحم.

أمر هيرودس المجوس بالبحث عن الطفل وإبلاغه، متظاهرًا برغبته في السجود له، لكن خطته كانت تهدف إلى قتله. بعد تقديم هداياهم للطفل في بيت لحم، أُوحِيَ للمجوس أن يعودوا من طريق أخرى، ما أثار غضب هيرودس، ودفعه إلى ارتكاب المجزرة بحق أطفال بيت لحم، تنفيذًا لنبوءة النبي إرميا: "صوت سُمع في الرامة نوح وبكاء... راحيل تبكي على أولادها".

هذه الواقعة تبقى شهادة تاريخية على الظلم، لكنها أيضًا تبرز الإيمان بأهمية المولود الإلهي الذي غيّر مصير البشرية.

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