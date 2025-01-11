وزير الخارجية يكشف تفاصيل اجتماع مصر وإريتريا والصومال في القاهرة (صور)

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القمة الثلاثية التى عقد 10 الماضى تم الاتفاق على آلية التواصل للتباحث حوّل العديد من الملفات التى تم الدول الثلاث.



وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عثمان صالح محمد، وزير خارجية إريتريا،.و أحمد معلم فقي" - وزير خارجية الصومال، انه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية ثم اجتماع وزاري ثلاثى وسوف يتم الالتقاء فيما بعد مع الوزير الصومالى.



وأوضح انه تم الاتفاق على تنفيذ ارادة الرؤساء الثلاث ودورية انعقاد مثل هذا الاجتماع والاتفاق على عقد الاجتماع القادم فى مقديشيو ثم الاجتماع التالى فى أسمرة ثم التحضير لقمة اخرى ثلاثية.

واشار إلى انه تم التباحث بالوضع فى المنطقة وأفريقيا والساحل الافريقى وكذالك العلاقات الثلاثية والتعاون فى جميع المجالات والعمل على المصالح المشتركة والعمل لصالح خدمة الشعوب الثلاث.

واضاف: تم الاتفاق على وحدة الصومال والأراضى الصومالية ودعم الصومال من جانب اريتريا ومصر ودعم الجيش الصومالي والدفاع عن مكتسبات الشعب الصومالي وبسط سلطة الدولة الصومالية والرفض الكامل لاى اجراءات احادية تمس الصومال ووحدة أراضيه.

وأوضح انه تم التباحث بشان الدور المصرى والبعثات المصرية فى الصومال.

وشدد على ان امن البحر الأحمر مرهون بالدول المشاطئة له ولا يمكن قبل اى دولة غير مشاطئة.

واستطرد: تم التباحث بشان السودان ووحدة الاراضى السودانية وتم الاتفاق على وحدة السودان وسلامته وضرورة وقف اعمال القتل والتدمير لمؤسسات الدولة السودانية وهذا نقاط التوافق بين الدول الثلاث.

وأشار إلى انه الصومال واريتريا متفقان على دعم المرشح المصرى لليونيسكو.

ونوه إلى انه تم اصدار بيان بشان ما تم الاتفاق عليه.

ورحب الوزراء الثلاث بوحدة الصومال والدعم المصرى للصومال.

كما اتفقوا على دعم الجيش الوطنى الصومالي وبسط سلطات الدولة الصومالية على أراضيها وحماية حدودها البحرية.

جدير بالذكر انه تم عقد إجتماع "اللجنة الوزارية المشتركة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال" بمشاركة وزراء الخارجية الثلاث.

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