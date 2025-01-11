السبت 11 يناير 2025
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ثقافة وفنون

المخرجة بتول عرفة تنتهي من وضع اللمسات النهائية لكليب "جدة"

كواليس كليب جدة
كواليس كليب جدة

انتهت المخرجة بتول عرفة من وضع اللمسات النهائية على كليب "جدة" للمطرب محمد المشعل، حيث قامت بتسليم النسخة الماستر من الكليب للشركة المنتجة تمهيدا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

ومن جانبه قال المنتج فهد الزاهد، إن أغنية "جدة" لها مكانة كبيرة لديه وأنه يوليها إهتمام خاص لأنها مدينته ولها مكانة عريقة وخصوصية منذ فجر التاريخ، وتتعلق بها قلوب الكثير من المسلمين حول العالم، وأنه حريص على أن يخرج الكليب بمستوى راقي ويليق بمكانة المدينة في قلبه ويعكس جزء كبير من إحساسه بالمدينة وشوارعها التي تأثر بها وسكنت وجدانه منذ طفولته ولا تزال تحتل مكانة كبيرة داخله.

 

تفاصيل كليب جدة

فيما قالت المخرجة بتول عرفة إنها سعيدة بالتعاون مع المنتج فهد الزاهد والمطرب محمد المشعل في أغنية "جدة"، وأنها صورت الكليب على مدار ٤٨ ساعة في جدة البلد، منطقة جدة القديمة، وكورنيش البحر والمارينا الجديدة وأشهر شوارع وميادين جدة.

 

وأضافت أن الأغنية من كلمات محب جدة وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس، وعبرت عن سعادتها بنتيجة الكليب والنسخة النهائية من العمل، حيث اجتمعت مع الفنان محمد المشعل والمنتج فهد زاهد في دبي لمشاهدة نسخة  فيديو كليب أغنية "جدة"، وأبدى الأخير إعجابه بالكليب ووصفه بالرائع، معتبرا الكليب من أكثر إنتاجات شركته تميزًا.

 

قدمت المخرجة بتول عرفة مع بداية عام ٢٠٢٥، عدد من الكليبات منها كليب "متشرحش" للمطربة سيرا، وكليب المطربة شذى حسون، "قلبى اختارك"، وكليب جدة هو ثالث أعمالها في العام الجديد.

 

قدمت بتول عرفة على مدار مشوارها في تقديم الكليبات ما يقارب 150 كليب غنائي، حيث تعاونت مع العديد من النجوم منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة ومصطفي قمر وخالد سليم ومحمد نور.

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