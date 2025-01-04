السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بتول عرفة تصور كليب "متشرحش" للمطربة سيرا خلال 10 أيام

المخرجة بتول عرفة
المخرجة بتول عرفة

 تصور المخرجة بتول عرفة كليب أغنية المطربة سيرا، "متشرحش"، في القاهرة خلال ١٠ أيام، حيث تأتي الأغنية من كلمات علي حسين وألحان وتوزيع مصطفى غانم.

كليب متشرحش 

وكليب "متشرحش" ثاني تعاون للمخرجة بتول عرفة مع المطربة سيرا، حيث صورت معها بتول عرفة كليب "فيك ميزة"، ومن المقرر أن يطرح الكليب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

المطربة سيرا، فيتو
المطربة سيرا، فيتو

المخرجة بتول عرفة 

 وعن المطربة سيرا، قالت المخرجة بتول عرفة إنها سعيدة بالتعاون معها للمرة الثانية، خاصة وأنها موهبة متميزة وصوت جميل ولديها إحساس خاص بالكلمة واللحن.

وأكدت بتول عرفة أنها تضع حاليا عدد من الأفكار لشكل كليب "متشرحش"، وكيف ستقدم "سيرا"، بشكل مختلف عن كليب "فيك ميزة".

بتول عرفة، فيتو
بتول عرفة، فيتو

وكليب "متشرحش" هو ثاني أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام 2025، بعد كليب المطربة شذى حسون، "قلبى اختارك".

وقدمت بتول عرفة ما يقارب 150 كليب غنائي، حيث تعاونت مع العديد من المطربين منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة ومصطفي قمر وخالد سليم ومحمد نور.

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كليب متشرحش المخرجة بتول عرفة المطربة سيرا بتول عرفة
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