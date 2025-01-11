إنتر ميلان يسعى لحسم صفقة كبرى من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن إدارة إنتر ميلان تسعى للظفر بصفقة من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يسعى للحصول على خدمات الحارس جيانلويجي دوناروما، من صفوف "بي إس جي".

عقد دوناروما

ومن المقرر أن ينتهي عقد حارس مرمى باريس سان جيرمان في 2026، وإذا لم يتم التجديد، فقد يصبح خيارا محتملا خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ووصل دوناروما إلى باريس عام 2021 بعد تجربته في الدوري الإيطالي مع ميلان، حيث لعب 132 مباراة مع سان جيرمان في جميع البطولات، وسجل 45 شباك نظيفة، بإجمالي 11,632 دقيقة لعب.

أما في هذا الموسم، فقد خاض الحارس الإيطالي 17 مباراة وسجل 6 شباك نظيفة.

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