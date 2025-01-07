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رياضة

المحظوظ، سيرجيو كونسيساو يدخل تاريخ ميلان بعد التتويج بالسوبر الإيطالي

سيرجيو كونسيساو،
سيرجيو كونسيساو، فيتو

توج فريق ميلان بلقب السوبر الإيطالي بعد فوزه المثير على غريمه إنتر، بنتيجة 3-2، في النهائي الذي جمعهما مساء أمس الإثنين، على ملعب الأول بارك بالسعودية.

 

كونسيساو أسرع مدرب في تاريخ ميلان يحصد بطولة 

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق ميلان، هو المدرب الذي استغرق أقل عدد من المباريات للفوز بكأس في تاريخ النادي بجميع المسابقات منذ 1929-1930.

وأوضحت أن الرقم القياسي السابق كان مسجلًا باسم مونتيلا، الذي فاز في مباراته الـ18 بلقب السوبر الإيطالي في ديسمبر 2016.

جدير بالذكر أن كونسيساو تولى المهمة الفنية لميلان قبل 5 أيام فقط من انطلاق بطولة السوبر، خلفا لمواطنه باولو فونسيكا الذي أقيل من منصبه.

ونجح المدرب البرتغالي في قيادة ميلان للفوز على يوفنتوس في نصف النهائي، ثم إنتر ميلان بالنهائي، في ريمونتادا في المباراتين، بعدما حول تأخره إلى فوز.

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