باريس سان جيرمان ينوي التضحية بثلاثة لاعبين لحسم صفقة نجم نابولي

يدرس باريس سان جيرمان، التضحية بـ3 لاعبين من أجل الحصول على صفقة مميزة من الدوري الإيطالي، بحسب تقارير صحافية فرنسية.



وقالت صحيفة “ليكيب” يوم أمس الجمعة، إنَّ النادي الباريسي، ينوي بيع كل من الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، والمدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، والمهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، خلال موسم الانتقالات الشتوية.



وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ باريس يبحث ضم المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي الإيطالي.

ورغم انتقال أسينسيو من الريال لباريس صيف 2023، وبدء الموسم كأساسي وامتداد عقده حتى 2026، لم يتمكن من الاستمرار بالتشكيل الأساسي ولعب بالكاد 18 دقيقة خلال آخر 8 جولات من الدوري الفرنسي، وأحرز منذ بداية الموسم هدفين وصنع 4 أخرى لزملائه على مدار 11 مباراة.

وذكرت الصحيفة، أن فرقا إنجليزية وإسبانية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، لكن العقبة الكبرى تتمثل في ارتفاع قيمة راتبه الذي يدور في فلك 10 ملايين يورو سنويا.

كما أوضحت أن أسينسيو وسكرينيار وكولو مواني قد يدخلون في صفقة تبادلية بين الفريق الباريسي ونابولي لخفض قيمة صفقة انتقال كفاراتسخيليا الذي تقدر قيمته السوقية بـ85 مليون يورو.

وأحرز المهاجم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، ولديه عقد مع نابولي حتى 2027، إلى الآن 5 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 17 مباراة مع الفريق الإيطالي.



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