البورصة فى أسبوع.. 13 مليار جنيه خسائر بختام تعاملات الأسبوع.. وخبيرة أسواق مال تكشف مصير تداولات البورصة الفترة المقبلة ومتى تحدث الانتعاشة

البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع الخميس الماضى، حيث خسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه.

5 شركات تتصدر شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تصدرت 5 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، بنهاية الأسبوع والتى جاءت كالتالي:

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 484 مليون جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 473 مليون جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 453 مليون جنيه.

كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 402 مليون جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 335 مليون جنيه.

خبيرة أسواق مال تكشف لـ"فيتو" مصير تداولات البورصة الفترة المقبلة

قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لــ “فيتو”: إن مؤشرات البورصة المصرية لا تزال تتحرك في منطقة عرضية وذلك في ظل شح السيولة وتراجع قيم التداولات خلال الجلسات الماضية.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الخميس 9 يناير 2025

ماجى سليم - فيتو

ماذا ينتظر سوق المال الفترة المقبلة ؟

وأضافت: أن ما ينتظره السوق الآن هو تخفيض مرتقب لأسعار الفائدة المركزي المصري، مثل ما حدث في الأسواق العالمية والعربية مؤخرا.

بورصة مصر والطروحات خلال 2025

وأشارت “سليم” إلى أنه عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة فى البنك المركزى المصرى، تقل بالتالى معدلات الشهادات الادخارية، ومن هنا سيحدث انتعاش منتظر خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، ويبدأ المؤشر الثلاثيني فى اختراق المستوى 31000 نقطة.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

مؤشرات - فيتو

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع

تصدرت 5 شركات قائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

بريميوم هيلثكير جروب بقيمة تداول بلغت 30 مليون جنيه.

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بقيمة تداول بلغت 9.5 مليون جنيه.

فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 8.9 مليون جنيه.

هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية بقيمة تداول بلغت 4 مليون جنيه.

الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بقيمة تداول بلغت 2.15 مليون جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.180 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 29444 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 36476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 12952 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 8303 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11376 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 36852 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13097 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 8304 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 11405 نقاط، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات الثلاثاء

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

البورصة المصرية

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة.

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات بداية الاسبوع المنتهى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات بداية الأسبوع المنتهى، حيث ربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13270 نقطة.

البورصة المصرية

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.