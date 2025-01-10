أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

جريمة المعهد التكنولوجي، أصدر المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية بيانا صحفيا حول حادث مقتل الشاب “خالد عطية عبد العزيز” 19عامًا والذي لقي حتفه على يد زميله داخل حرم المعهد بسبب خلافات بينهما.

بيان هام من ادارة المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

حيث نعى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان الطالب خالد عطية عبد العزيزالذى وافته المنية بعد اجراء عملية جراحية اثر اصابته خلال مشاجرة مع زميل له.

وأكدت إدارة المعهد انه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حينه لمحاسبة المتسبب في هذا الحادث الأليم.

وتقدم مجلس إدارة المعهد وجميع منتسبيه بخالص التعازي لأسرة الطالب الفقيد، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

بيان هام من ادارة المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان،فيتو

حق خالد لازم يرجع، تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجي بالشرقية

دشن العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق خالد لازم يرجع”؛ تضامنًا مع الشاب “خالد.ع” 19عامًا والذي لقي حتفه على يد زميله داخل المعهد التكنولوجى في العاشرمن رمضان محافظة الشرقية بسبب خلافات بينهما.

ويستعد أهالي المدينة لتشييع جنازة الطالب في الفرقة الأولى الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة متأثرا بجراحه الخطيرة.

جريمة هزت العاشر من رمضان.. مقتل طالب داخل أحد المعاهد الخاصة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة العاشر من رمضان باستقبال الشاب"خالد.ع" 19 عاما طالب بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجى في العاشر من رمضان (مصابا بجرح نافذ بالرئة)، وتم إجراء عملية جراحية، لكنه توفى بعدها بساعات متأثرا بجراحه الخطيرة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل له يدعى "أحمد. م.ف" 20 عاما طالب بالمعهد والذي طعن المجني عليه بسلاح أبيض عقب نهاية امتحان إحدى المواد جراء خلافات سابقة بينهما.

جريمة هزت العاشر من رمضان.. مقتل طالب داخل أحد المعاهد الخاصة،فيتو1

التحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى

جرى إيداع جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وأمرت بضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الجريمة.

تصل للإعدام.. عقوبة ممارسة أعمال البلطجة وفقا للقانون

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

المجنى عليه،فيتو

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

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