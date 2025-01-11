السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كندا ترسل فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

 أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن كندا أرسلت فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس.

 

150 مليار دولار خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

 وأعلنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، صباح اليوم السبت، بأن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار دولار.

 

حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية

 وقال مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس في تحديث إن عدد الوفيات جراء الحرائق الهائلة ارتفع إلى 10 أشخاص.

 

سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس

 ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس التي خلفت خسائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الساحل الهادئ إلى باسادينا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

ويكافح رجال الإطفاء ضد الحرائق التي انتشرت عبر المنطقة الشاسعة، بما في ذلك حرائق ضخمة في باسيفيك باليساديس وألتادينا التي كانت لا تزال مشتعلة حتى مساء الخميس الماضي.

 

الحرائق الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا

 وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن: "هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا: "تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرائق لوس أنجلوس كندا لوس انجلوس كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا بايدن

مواد متعلقة

واشنطن بوست: 150 مليار دولار خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

حرائق لوس أنجلوس، هل نحن على أعتاب علامات الساعة.. نيران الغابات ترسل إشارات النهاية الكبرى.. وكيف يفسر الدين الكوارث الطبيعية؟
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء لتجنب تغيير العدادات القديمة لـ "مسبقة الدفع" بسبب فاتورة الاستهلاك

سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 11 يناير 2025

كندا ترسل فرق إطفاء للمساعدة في السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان والقناة الناقلة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أخبار مصر: قصة تعرض مصر لعاصفة ثلجية، علقة موت لفنان سوري شهير على يد مسلحين بدمشق، زلزال يهز إثيوبيا، انخفاض كبير بالذهب

واشنطن بوست: 150 مليار دولار خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

منوعات

المزيد

الحمى القلاعية تتسبب بإغلاق حديقتي حيوان في ألمانيا

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مغنين في العالم للقرن الـ 21 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ظل ذي ثلاث شعب، بلاغة القرآن الكريم في وصف كثافة دخان جهنم

تفسير حلم الشعور بالبرد في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية