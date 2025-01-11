السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن بوست: 150 مليار دولار خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

 أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، صباح اليوم السبت، بأن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل لـ 150 مليار دولار.

 

حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس الأمريكية

 وقال مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس في تحديث إن عدد الوفيات جراء الحرائق الهائلة ارتفع إلى 10 أشخاص.

 

سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس

 ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الجهود للسيطرة على سلسلة من الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس التي خلفت خسائر ضخمة وأتت على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى من الساحل الهادئ إلى باسادينا، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.

ويكافح رجال الإطفاء ضد الحرائق التي انتشرت عبر المنطقة الشاسعة، بما في ذلك حرائق ضخمة في باسيفيك باليساديس وألتادينا التي كانت لا تزال مشتعلة حتى مساء الخميس الماضي.

 

الحرائق الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا

 وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن: "هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا: "تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوس انجلوس حرائق الغابات منطقة لوس أنجلوس كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا الحرائق الكبيرة في لوس أنجلوس بايدن الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

جحيم لوس أنجلوس، البرق والجفاف واحتكاك الأشجار أبرز أسباب اشتعال حرائق الغابات كل عام

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت بالأسواق

الجزر يبدأ من 3 جنيهات ومفاجأة عن الليمون، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أخبار مصر: قصة تعرض مصر لعاصفة ثلجية، علقة موت لفنان سوري شهير على يد مسلحين بدمشق، زلزال يهز إثيوبيا، انخفاض كبير بالذهب

بعد 3 أعوام من الحادث، شاب ينفذ وعده للطفلة شروق آخر ضحايا معدية عزبة التفتيش بالمنوفية

بعد كارثة وليمة المسجد الأموي، قرار عاجل من محافظ دمشق بشأن تنظيم الفعاليات (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة بـ 33 جنيهًا واليوسفي يبدأ من 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يبدأ من 170 جنيهًا

منوعات

المزيد

معجزة أذهلت سكانه عندما عادوا، قصة المنزل الناجي الوحيد من حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

وليمة "مجانية" لأشهر شيف سوري تتحول إلى مأساة، تفاصيل الحادث المميت بالجامع الأموي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بعد توقعات الخبراء، الأرصاد تحسم جدل تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 10-1-2025

سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة 10/1/2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالبرد في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 11 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية