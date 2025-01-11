بعد 3 أعوام من الحادث، شاب ينفذ وعده للطفلة شروق آخر ضحايا معدية عزبة التفتيش بالمنوفية

نفذ أحد شباب مركز أشمون فى محافظة المنوفية، وعده لشروق آخر ضحايا معدية عزبة التفتيش والذى وقع قبل 3 أعوام، حيث أدى فريضة العمرة لها أمس الجمعة كما قطع على نفسه عهدًا بذلك يوم وفاتها.

وكتب الشاب "شروق الله يرحمها ويسامحها وقت الحادث وعدتها إنى أعملها عمرة لو ربنا من عليا بزيارة بيته الحرام وها أنا بفضل الله وكرمه في رحاب مكة وحان الوقت لتنفيذ الوعد.. لبيك اللهم عمره علي روح شروق لا رياء فيها يارب العالمين وأجعل هذا العمل خالصًا لوجك الكريم.. اللهم آمين يارب العالمين".

شروق آخر ضحايا معدية عزبة التفتيش

يذكر أن الطفلة شروق ياسر ١٢سنة آخر ضحايا حادث معدية عزبة التفتيش بمحافظة المنوفية، التي عثرت فرق الانقاذ النهرى على جثتها بعد أن طفت على سطح المياة قرب وردان التابعة لمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بعدما شيع العشرات من أهالي قرية الغنامية وعزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثامين 7 من ضحايا حادث غرق سيارة من أعلى معدية تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية.

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