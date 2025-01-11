السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

السكك الحديد تكشف معدل تأخيرات القطارات اليوم السبت

تأخيرات القطارات
تأخيرات القطارات
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تتوقع الهيئة القومية للسكك الحديد ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي تشهدها البلاد وأجبرت السكك الحديد على تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات   القطارات، أكثر من 50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

 

 

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