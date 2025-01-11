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رياضة

موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي في كأس الاتحاد

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أكرينجتون ستانلي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

 

ويستضيف ليفربول منافسه أكرينجتون ستانلي على ملعب آنفيلد، اليوم السبت، في دور الـ64 بـ كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي 


تنطلق مباراة ليفربول ضد أكرينجتون ستانلي  في تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا (2.15) بتوقيت مصر، الثالثة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي


لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، ومن ضمنها مباراة ليفربول وأكرينجتون.


وأعلن ليفربول إذاعة المباراة عبر ITV وذلك في بريطانيا.

 

أكرينجتون ستانلي هو أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر بالترتيب.

فيما يتصدر ليفربول ترتيب  الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال.

 

وكان ليفربول تعرض لهزيمة في كأس كاراباو، يوم الأربعاء الماضي أمام توتنهام، بهدف دون مقابل.
 

وصعد فريق أستون فيلا  للدور الرابع من بطولة  كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام وست هام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت من منافسات الدور الثالث للبطولة.

 

أحرز هدف وست هام لوكاس باكيتا في الدقيقة 9، بينما أحرز هدفي أستون فيلا أمادو أونانا ومرجان روجروز في الدقيقتين 71 و76.

 

فيما وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات إلى فريق نيوكاسل يونايتد ومدربه المساعد جيسون تيندال وأستون فيلا ومحلل الأداء الرئيسي له فيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي الذي وقع خلال مباراة الفريقين معا على ملعب "سانت جيمس بارك" بالدوري الممتاز.

 

وتعرض تيندال وماناس للطرد بسبب الشجار في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس بين شوطي مباراة الفريق الشهر الماضي، ووصف أحد رجال الإعلام الحادث بأنه "شجار بين 20 رجلًا".

ووجه بيان اتحاد الكرة الإنجليزي اتهامات إلى نيوكاسل وأستون فيلا وجيسون تيندال وفيكتور ماناس، في أعقاب الشجار الجماعي خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس 26 ديسمبر  2024 الماضي.

 

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