السبت 11 يناير 2025
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طلاب الصف الأول الثانوي بقنا يؤدون امتحان العربي في الفترة المسائية

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي قنا

 يؤدي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في محافظة قنا اليوم السبت، مادة اللغة العربية في الفترة المسائية.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل

 وكان الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قد اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية وجميع سنوات النقل في مختلف المراحل التعليمية ( ابتدائي- إعدادي- ثانوى عام - ثانوى فنى "زراعى، تجارى، صناعي، فندقى ") على مستوى المحافظة.

 

مديرية التربية والتعليم قنا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في قنا  أن الامتحانات تنطلق بداية من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 23 يناير 2025. لجميع صفوف النقل بإستثناء صفوف الأول والثاني الثانوي الفنى ( تجارى - صناعى- زراعى - فندقي) تبدأ يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس الموافق 23 يناير 2025م

وأوضح هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أنه تمت مراعاة الإجازات الرسمية، ولا تُجرى امتحانات في أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين.

وأشار "عنتر"  إلى ان اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات للمرحلة الابتدائية بلغ 489823 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلاب المرحلة الاعدادية (الصف الأول والثانى ) 146170 وطلاب الشهادة الأعدادية 60800 طالب وطالبة وعدد طلاب المرحلة الثانوية العام 51814 بينما بلغ عدد طلاب النقل بالمدارس الثانوية الفنية ( تجارى -فندقى - زراعى - صناعي ) إلى 76222 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

 

تشكيل غرفة عمليات بقنا

وأضاف وكيل الوزارة أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة سير الأمتحانات بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لتكون على تواصل مستمر على مدار الساعة لمتابعة سير امتحانات نصف العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

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