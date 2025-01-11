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أخبار مصر

انطلاق امتحانات الترم الأول لطلاب "أبناؤنا في الخارج" لجميع الصفوف

امتحانات الفصل الدراسى
امتحانات الفصل الدراسى الأول، فيتو
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تنطلق اليوم السبت الموافق 13 يناير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب مصر فى الخارج، لطلاب جميع الصفوف. 

 

امتحانات أبناؤنا في الخارج

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب أبناؤنا في الخارج بجميع  دول العالم اليوم السبت 13،  وتبدأ الاختبارات من الساعة 9 صباحًا بتوقيت البلد المقيم بها.

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وتؤكد الوزارة على أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة.

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