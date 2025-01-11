السبت 11 يناير 2025
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رياضة

توماس جروتر يصل إلى القاهرة استعدادا لتولي مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك

توماس جروتر، فيتو
توماس جروتر، فيتو

وصل السويسري توماس جروتر مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة،  تمهيدًا للتواجد في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس.

وكان عماد المندوه المشرف على مدربي حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي تولى المسؤولية في الفترة الماضية بصورة مؤقتة لحين وصول جروتر إلى القاهرة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

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