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رياضة

باير ليفركوزن يقتنص فوزا صعبا أمام بروسيا دورتموند بالدوري الألماني

فريق بايرن ليفركوزن،
فريق بايرن ليفركوزن، فيتو

الدوري الألماني، فاز فريق باير ليفركوزن على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في  المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في إطار الجولة الـ 16 في بطولة الدوري الألماني.

وسجل ثلاثية باير ليفركوزن كل من: “ناثان تيلا في الدقيقة الأولى، وباتريك تشيك هدفين في الدقائق 7 و19، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند اللاعب جيمي بينو جيتنز في الدقيقة 11”.

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وعاد بروسيا دورتموند لتقليص الفارق بإحراز هدف ثاني سيرهو جيراسي في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

 

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن

بدأ بوروسيا دورتموند كالتالي:"

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

في خط الدفاع: ألموغيرا كابار – جوليان رايرسون – يانيك لورس – يان كوتو.

في خط الوسط: فيليكس نميشا - جيمي بينو جيتنز – براندت – كريم أديمي.

في خط الهجوم: سيرهو جيراسي – ماكسيميليان بيير.

تشكيل باير ليفركوزن ضد  بوروسيا دورتموند 

فيما بدأ باير ليفركوزن كالتالي:"

في حراسة المرمى: هراديكي.

في خط الدفاع: هينكابي – تابسوبا – جوناثان تاه.

في خط الوسط: جريمالدو – تشاكا – روبرت أندريش – موكيلي - ناثان طلا – جيريمي فريمبونج.

في خط الهجوم: باتريك تشيك.

 

ترتيب  بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن 

ويحتل فريق ليفركوزن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر بايرن ميونيخ، بينما يحتل دورتموند المركز 6 برصيد 25 نقطة.

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