الجمعة 10 يناير 2025
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رياضة

مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ

كومباني، فيتو
كومباني، فيتو

عاد حارس المرمى المخضرم مانويل نوير من الإصابة ليعزز صفوف فريقه بايرن ميونخ خلال لقائه ضد مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ غدا السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وفي المقابل، سيفتقد بايرن، الذي يستأنف مبارياته ببوندسليجا بعد انتهاء العطلة الشتوية، خدمات نجمه جمال موسيالا بسبب تعرضه لنزلة برد.

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن، للصحفيين اليوم الجمعة: "لحسن الحظ، عاد مانويل نوير".

وتحدث المدرب البلجيكي عن موسيالا المؤثر، قائلا: "لا يمكنك استبداله بنفس الطريقة، لكن هذا لا يعني أن لدينا مطالب مختلفة، إننا نطمع في تحقيق الفوز. سيعود جمال قريبا جدا، ومن الطبيعي ألا يكون كل اللاعبين متاحين".

وأوضح كومباني أن اللاعبين الآخرين أصبحوا جاهزين بعد فترة التوقف الشتوية التي استمرت ثلاثة أسابيع رغم أن مجموعة أخرى مثل جواو بالينيا لا يزالون خارج المستطيل الأخضر وكذلك ديوت أوباميكانو الموقوف عن مباراة جلادباخ.

وكشف مدرب بايرن أن "الفريق أصبح مدججا بالنجوم مرة أخرى، لهذا السبب استخدمنا فترة الاستراحة، ويتعلق الأمر بالحالة العقلية، كان هناك نشاط قمنا به بكامل طاقتنا منذ أول حصة تدريبية، ولم نتراجع خطوة إلى الوراء".

ويتربع بايرن على قمة ترتيب بوندسليجا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن (المتصدر)، مع انطلاق النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأتم كومباني: "الآن يبدأ الجزء الثاني حيث توجد ألقاب للفوز بها، أريد أن أرى فريقا يسعى لمواصلة التحسن، نرغب في السماح للمنافسين بفرص أقل، نأمل في تسجيل المزيد من الأهداف، إنها مسألة ذهنية".

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​بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير نوير

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