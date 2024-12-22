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رياضة

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج 3-1 في الدوري الألماني

مباراة دورتموند وفولفسبورج
مباراة دورتموند وفولفسبورج

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره فريق فولفسبورج بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "فوكسفاجن أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة دورتموند وفولفسبورج 

جاءت أهداف بوروسيا دورتموند عن طريق كل من دونالين مالين، ماكسيمليان بيير، جوليان برانتدت في الدقائق 25، 28 و30، فيما جاء هدف فولفسبورج عن طريق دينيس فافرو بالدقيقة 59.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج 

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ترتيب بوروسيا دورتموند وفولفسبورج 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بروسيا دورتموند للنقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر. 
 

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