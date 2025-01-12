في مثل هذا اليوم 1924.. المصريون يدلون بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية.. وحزب الوفد يحصل على الأغلبية بـ195 مقعدًا

فى مثل هذا اليوم 12 يناير 1924 ذهب المصريون لوضع أصواتهم فى صناديق انتخاب البرلمان لأول مرة، جاء ذلك بعد صدور دستور 23 الذى وضعته لجنة مكونة من 30 عضوا يمثلون الأحزاب السياسية والشعبية.

تقدمت الأحزاب فى هذه الانتخابات للفوز بمقاعد فى البرلمان، وكان على رأسها حزب الوفد بزعامة سعد زغلول، وحزب الأحرار الدستوريين والحزب الوطنى، وحصل الوفد فى هذه الانتخابات على الاغلبية بـ 195 مقعدا من بين 264 مقعدا، أما مجلس الشيوخ فكان عدد اعضائه 147 عضوا منهم 28 بالتعيين والباقى والانتخاب. وبعد شهرين فى مارس افتتح البرلمان رسميا.

برلمان محمد على

قبل هذا التاريخ كانت بدايات الحياة البرلمانية فى مصر، وأولها عام 1829 فى عهد الوالى محمد على عندما أنشأ مجلسا للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته استشارية لإبداء الرأى فى المسائل الإدارية العامة دون الالتزام بتنفيذها، وتعطل هذا المجلس بوفاة الوالى محمد على حيث لم يتحمس له عباس ولا سعيد باشا.

حقق البرلمان طفرة كبيرة بقيام مجلس شورى النواب عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل، وكان يتكون من 75 نائبا ينتخبهم الشعب من طبقة ملاك الأراضي كل ثلاث سنوات، وفيه تم التصويت على حق الوالى توفيق جمع الضرائب، وأصر المجلس على احقيته مناقشة ميزانية الحكومة التى كان يتولاها من قبل وزير مالية إنجليزي.

بداية حياة نيابية فى عهد توفيق



بعد خلع الخديو إسماعيل ونفيه عام 1879 ناضل البرلمان لانتزاع حقوق تشريعية فى عهد توفيق وفيه تم التصويت على حق إقرار الضرائب ومناقشتها والتصويت عليها فكانت بداية حياة نيابية سليمة.

مجلسين استشاريين غير تشريعيين



وفى عام 1882 جاء المحتل الإنجليزي ليفرض سيطرته على البلاد ووضع اللورد دفرين القانون الاساسى لتنظيم الشئون الداخلية لمصر ونص القانون على إقامة مجلسين استشاريين لا تشريعيين هما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية للتداول فى الشئون الداخلية لمصر فكان انتكاسة لتطور الحياة النيابية لمصر، فبلغت معارضة المجلس ذروتها عام 1909 فى تصديه لمشروع بطرس غالى لمد امتياز قناة السويس 40 سنة أخرى مقابل الحصول على 4 مليون جنيه ونسبة من أرباح شركة القناة، ورفض مجلس شورى القوانين بالإجماع.



وجاء دستور 23 الذى تمخض عنه أول مجلس نيابى حقيقى له سلطة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها وضرورة عرض مشروعات القوانين على المجلس والتصويت عليها بالرفض أو القبول جعل من سلطاته حق الملك فى اقالة الحكومة وحل المجلس فى اى وقت وأصبحت الحكومة أداة فى يد لملك فاروق وبدأت المصالح الحزبية تعلو على مصلحة البلاد.

صورة جماعية لبرلمان 1950 آخر برلمان قبل الثورة

وبدأت تظهر عمليات التزوير فى الانتخابات لصالح بعض الأحزاب ومن أشهر حالات تزوير الانتخابات عام 1938 التى زورها محمد محمود باشا لإسقاط الوفد بناء على رغبة القصر، كما ولى الملك فؤاد الوزارة للداهية اسماعيل صدقى الذى ألغى دستور 23 وأصدر دستور 1930 الذى منح صلاحيات اوسع للقصر وتفجرت المظاهرات اعتراضا على إلغاء دستور 23 وتصدى لها البوليس، وجاءت وزارة توفيق نسيم لتلغى دستور 1930 والعودة إلى دستور 23، وجرت الانتخابات التى فاز بها حزب الوفد وتولى النحاس الوزارة وظل دستور 23 معمولا به حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.

تشكيل مجلس الامة 1957

حلت ثورة يوليو الأحزاب وشكلت أول مجلس نيابى بدأ جلساته فى 22 يوليو عام 1957 وسمى بمجلس الأمة، أعقبه مجلس الأمة المشترك مع سوريا فى ظل دستور مارس 1958 واستمر حتى يونيو 1961، وبعد سقوط الوحدة مع سوريا صدر فى مارس 1964 دستور مؤقت قام فى ظله مجلس الأمة المنتخب.

عبد الناصر أمام مجلس الأمة



بعد وفاة عبد الناصر وتولى أنور السادات عام 1971 دعا مجلس الأمة لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى نوفمبر 1971.

إنشاء مجلس الشورى



وفى أبريل 1979 وافق مجلس الشعب على إنشاء مجلس الشورى وعقد أولى جلساته فى نوفمبر 1980 لتعود فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية فى مصر، وبعد ثورة 25 يناير جرى تعديل على قانون الانتخاب لمجلسى الشعب والشورى ليصبح انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث بالنظام الفردى اضافة الى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وفى 2019 تغير مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.