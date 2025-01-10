الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

جحيم لوس أنجلوس، البرق والجفاف واحتكاك الأشجار أبرز أسباب اشتعال حرائق الغابات كل عام

حرائق الغابات،فيتو
حرائق الغابات،فيتو

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية  وتحديدا لوس أنجلوس منذ يومين حرائق غابات تزداد يومًا تلو الآخر، متسببة في أضرار كارثية، وذلك بسبب سرعة انتشارها.

وتسببت حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في مقتل عدد من الأشخاص، مما أدي إلي اتخاذ السلطات قرارا بإخلاء مناطق عدة، حيث تشعبت النيران بسبب الرياح إلى مساحات مترامية، الأمر الذي أدى إلى وصولها لأكثر من مليون مبنى، وقطع الكهرباء عن مناطق واسعة في الولاية.

حرائق الغابات تشتعل بشكل سنوي لهذا السبب

و تواجه مجموعة من المناطق حول العالم حرائق غابات بشكل سنوي، ولذلك أسباب عدة، منها أن يضرب البرق الأشجار الجافة أو الأرض، أو احتكاك أغصان الأشجار ببعضها أو الصخور، مما قد يولد شرارات تؤدي إلى نشوب الحريق، ومنها كذلك أسباب بشرية تتعلق عادة بالإهمال أو الحوادث الصناعية أو أعطال خطوط الكهرباء.

لكن انتشار تلك الحرائق يتعلق بالأساس بطبيعة الرياح في المنطقة، والأهم من ذلك مدى جفاف الأشجار، لأنه مع الجفاف تصبح الأوراق أكثر قابلية للاحتراق.

وتنتشر الحرائق عبر مسافات كبيرة عندما يتطاير جمرها وشررها لتحمله الرياح لتُزيد من رقعة انتشارها، وقد تنجم هذه الحرائق عن مجموعة من الأسباب الطبيعية مثل البرق أو عن إهمال الإنسان (مثل إلقاء أعقاب السجائر المشتعلة على الأرض.

ويعتمد انتشار حرائق الغابات على تضاريس الأرض والوقود المتاح الغطاء النباتي أو حطام الأخشاب والأحوال الجوية اتجاه الرياح وسرعتها ودرجة الحرارة، كما يمكن لحرائق الغابات أن تندلع في ثوانٍ معدودةٍ لتتحول إلى جحيم مستعر في غضون دقائق.

وكانت دراسات بحثية  أن خطر حرائق الغابات الشديدة سيزداد بمعدل 10 أيام إضافية كل سنة، وفي بعض المناطق مثل السهول الكبرى الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، سيرتفع معدل الحرائق ليصبح أكثر من 40 يوما إضافيا كل سنة، معظمها سيكون في أشهر الربيع والصيف.

وإلى جانب ذلك، فإن بعض حرائق الغابات قد تمتد إلى أشهر الشتاء، حسب الدراسة، وبشكل خاص مع انخفاض معدلات الأمطار عن قبل؛ الأمر الذي يزيد من جفاف النباتات، وبالتبعية يسهل اشتعال الحرائق وانتشارها بها.


ولا يؤثر التغير المناخي على حرائق الغابات بسبب نقص الأمطار فحسب، بل تتسبب الموجات الحارة في تجفيف النبات لدرجة قصوى، مما يسهل اشتعاله، وهو ما يطيل أمد الحرائق وشدتها وانتشارها.


موسم طقس الحرائق 

وتتعلق مشكلة أخرى في هذا السياق بطبيعة موسم الحرائق نفسه، الذي عادة ما يبدأ بمنطقة ما ثم ينتقل لأخرى، لكن مع التغير المناخي بات ممكنا أن تنشأ الحرائق بمعدلات أكبر في مناطق متفرقة وفي الوقت نفسه، وهو ما يضع أحمالا ثقيلة على موارد أي دولة ويمنعها من التصرف بفاعلية خلال موسم الحرائق.

ويمكن أن ترتفع درجات الحرارة العالمية وموجات الحر المتكررة وموجات الجفاف ستؤدي إلى زيادة احتمال نشوب حرائق الغابات من خلال تعزيز طقس الحرائق.


ومع الجفاف تخزن النباتات كمية أقل من الماء، وتنمو ببطء وتطلق كمّا أقل من بخار الماء إلى الجو، يؤدي ذلك إلى مزيد من تساقط الأوراق الجافة الخاصة بها، وموت الشجرة نفسها سريعا، وهو ما يوفر بيئة مناسبة لانتشار الحرائق، خاصة أن الحرائق تنتشر بصورة أكبر في غياب بخار الماء الموجود في الجو المحيط بها، الذي يعمل في الأساس على إخمادها إن بدأت.

 

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