الدوري الألماني، باير ليفركوزن يضرب بوروسيا دورتموند 3-1 في الشوط الأول (صور)

الدوري الألماني، تقدم فريق باير ليفركوزن على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيجنال ايدونا بارك في إطار الجولة الـ 16 في بطولة الدوري الألماني.

سجل ثلاثية باير ليفركوزن كل من:" ناثان تيلا في الدقيقة الأولى، وباتريك تشيك هدفين في الدقائق 7 و19، فيما سجل هدف بوروسيا دورتموند اللاعب جيمي بينو جيتنز في الدقيقة 11.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن

بدأ بوروسيا دورتموند كالتالي:"

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

في خط الدفاع: ألموغيرا كابار – جوليان رايرسون – يانيك لورس – يان كوتو.

في خط الوسط: فيليكس نميشا - جيمي بينو جيتنز – براندت – كريم أديمي.

في خط الهجوم: سيرهو جيراسي – ماكسيميليان بيير.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند

فيما بدأ باير ليفركوزن كالتالي:"

في حراسة المرمى: هراديكي.

في خط الدفاع: هينكابي – تابسوبا – جوناثان تاه.

في خط الوسط: جريمالدو – تشاكا – روبرت أندريش – موكيلي - ناثان طلا – جيريمي فريمبونج.

في خط الهجوم: باتريك تشيك.

ترتيب بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن

ويحتل فريق ليفركوزن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل دورتموند المركز 6 برصيد 25 نقطة.

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