الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي: ضاعفنا عدد الجامعات في مصر خلال 10 سنوات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 

أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية ضاعفت عدد الجامعات في مصر خلال ال10 سنوات
وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقى الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

كما تابع الرئيس السيسي طابور اللياقة الصباحي لطلبة الأكاديمية العسكرية خلال تنفيذهم عددا من الأنشطة والتدريبات حيث اشتملت الأنشطة على عدد من التمارين الرياضية التي يتم تنفيذها بطابور اللياقة لمختلف الألعاب التي تسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها

كما تابع الرئيس عددا من الأنشطة الخاصة بالتأهيل العسكري للطلبة التي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة كما تفقد الرئيس السيسي عددا من مناطق تدريب الطلبة 
 

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الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي
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