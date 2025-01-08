الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

الجامعات الخاصة تفتح باب التقديم للفصل الدراسي الثاني

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

فتحت الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات عبر مواقعها، أو من خلال مقر الجامعة. 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهر

 الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل التعلم الإلكتروني الفرنسية المنصورة الجديدة 
الطب البشرى 
79 %

طب الأسنان 
77 %

العلاج الطبيعى 
75 %

الصيدلة 
71 %

طب بيطرى 
67 %

الهندسة 
68 %

علوم الحاسب 
60 %


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية. 

53 %

فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%. 

 

جامعة الجلالة العلمين 
الطب البشرى 
76 %

طب الأسنان 
75 %

العلاج الطبيعى 
74 %

الصيدلة 
70 %

الهندسة 
66 %

علوم الحاسب 
60 %


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية 53%.


فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%. 

جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية
الطب البشرى 
74 %

طب الأسنان 
73 %

العلاج الطبيعى 
72 %

الصيدلة 
68 %

طب بيطرى 
65 %

الهندسة 
65 %

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