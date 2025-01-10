الدوري الممتاز، تعادل سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سلبيا في الشوط الأول

تعادل فريقا سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش سلبيا بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - أحمد عابدين - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - نور علاء - عمرو قلاوة - محمد صادق - أحمد بلحاج - مروان عثمان.



تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: احمد عبد الرحمن زولا - احمد علاء الدين - محمد فتح الله - أحمد متعب

خط الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - يسري وحيد - اسلام محارب - كريم طارق

خط الهجوم: جودوين شيكا

ترتيب سيراميكا بالدوري

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 12 نقطة خاض الفريق 7 مباريات، حقق الفوز في 3 منها، وتعادل في 3 أخرى، بينما تعرض للهزيمة في مباراة واحدة فقط.

ترتيب طلائع الجيش بالدوري



ويدخل طلائع الجيش المباراة وهو في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما، بينما تلقى الهزيمة في 3 مواجهات

سيراميكا يطيح بـ لافيينا من كأس مصر ويتأهل لدور الـ 16

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد أطاح فاز على لاڤيينا بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأهل سيراميكا الي دور الستة عشر بكأس مصر، أحرز أهداف سيراميكا عبد الله مجدي وأحمد بلحاج وأيمن سعد اوكا في الدقيقة 31 و49 و84.

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