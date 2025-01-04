سيراميكا يطيح بـ لافيينا من كأس مصر ويتأهل لدور الـ 16

كاس مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا علي لاڤيينا بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأهل سيراميكا الي دور الستة عشر بكأس مصر.

سيراميكا كليوباترا ولافيينا

أحرز أهداف سيراميكا عبد الله مجدي وأحمد بلحاج وأيمن سعد اوكا في الدقيقة 31 و49 و84.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام لافيينا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة لاڤيينا

وكان تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - أحمد عابدين -رجب نبيل - عبد الله مجدي.

خط الوسط: چاستيس آرثر - عمرو قلاوة - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا - مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - يوسف عفيفي - محمد توني - حسين حسني - حسين السيد - احمد القندوسي - نور علاء - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

وأجرى الرمادي تعديل بخروج بيكهام من التشكيل الأساسي ومشاركة رجب نبيل بدلا منه ودخول يوسف عفيفي على مقاعد البدلاء بدلا من رجب نبيل.

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